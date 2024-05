Fonte : periodicodaily di 29 mag 2024

"Sto pensando di fare come fanno alcune nazioni, che non hanno secretato il tutto, ma parte. E' l'ipotesi avanzata dal ministro della Difesa Guido Crosetto rispondendo al question time alla Camera. . me alla Camera. "Sto pensando di fare come fanno alcune nazioni, che non hanno secretato il tutto, ma.

Ucraina Crosetto | Penso di desecretare alcune informazioni sulle armi