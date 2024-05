Ucraina | Calenda ‘favorevole a uso armi occidentali contro Russia ma no invio soldati’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag (Adnkronos) – “Sono favorevole all’uso dellelaa patto che si possano colpire le basi di provenienza degli attacchi sul territorio ucraino, con regole d’ingaggio che impediscano di colpire basi in prossimità tali da non escludere danni alla popolazione civile. Stiamo aiutando gli ucraini per non avere un conflitto diretto, quindi anche mandare soldati sarebbe sbagliato. La postura giusta è quella di un contenimento dellacome fu sull’Unione Sovietica”: Lo ha detto il leader di Azione Carloa Otto e mezzo su La7. L'articolo CalcioWeb. .