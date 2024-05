Ucraina armi Usa per attaccare la Russia? Ora Biden ci pensa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Washington, 29 maggio 2024 – Il presidente americano Joesta “riflettendo” sulla possibilità di autorizzare Kiev all’ utilizzo diUsa “a corto raggio” per colpire obiettivi sul territorio russo e fermare l’avanzata dell’esercito di Mosca. Lo sostiene il Washington Post, indicando tra le iniziative anche lo studio di misure per limitare la fornitura tecnologica cinese destinata alla Federazione russa. Questa presa di posizione a parte del governo americano dimostra quanto gli Stati Uniti siano preoccupati per la vulnerabilità dell’sul campo di battaglia. epa11374091 US President Joespeaks during the 156th National Memorial Day Observance Ceremony in the Memorial Amphitheater at Arlington National Cemetery in Arlington, Virginia, USA, 27 May 2024.