Ucciso per una lite al semaforo | i legali di Belotti ricorrono in appello

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Montello. Nessun tentativo di speronamento, solo una manovra progressiva per cercare di far allontanare Walter Monguzzi dalla sua auto. Questo è il principale assunto sul quale si basa la richiesta d’presentata daidi Vittorio, condannato in primo grado a 14 anni di reclusione per l’omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, del motociclista. Monguzzi, agente di commercio di 55 anni, residente a Osio Sotto, morì il 30 ottobre 2022 in via Papa Giovanni a Montello, dopo unaalcon l’imputato, magazziniere di 50 anni. Secondo cinque testimoni oculari, una volta scattato il verde, l’automobilista cercò di speronare il centauro per due volte, mentre questo tentava di allontanare la vettura allungando una gamba.