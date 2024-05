Uccise 4 pazienti in ospedale arriva la condanna per l’infermiera-killer

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La donna avrebbe utilizzato dell’eparina, provocando emorragie interne. Morta dopo spirometria – Ilcorrieredellacittà.com Tra il 2014 e 2015 era finita alla sbarra per rispondere delle morti di alcuni degenti nell’di Piombino, in provincia di Livorno. Fausta Bonino, da allora, era stata rimanda a giudizio dalla Cassazione dopo averne annullato l’assoluzione. Orail parere definitivo: la Corte d’appello d’Assiste hato la donna all’ergastolo durante il processo bis di secondo grado. Prima assolta, poita all’ergastolo L’accusa le aveva imputato inizialmente la morte di dieci, poi scesi a quattro: in primo grado era statata all’ergastolo per quattro, in appello era stata assolta. Poi la Cassazione che ha disposto un nuovo appello per i quattromorti, confermando l’assoluzione per gli altri sei casi.