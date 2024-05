Ubiale Clanezzo | sfida a due tra l’attuale sindaco Gotti e il vice Carminati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024). Incrementare i rapporti con le associazioni e messa in sicurezza del territorio. Sono questi i punti principali della campagna elettorale a, che i prossimi 8 e 9 giugno vedràrsiErsilioe il suoMatteo. Nato ad, 71 anni, iluscenteè in carica dal 2009 (dopo un ruolo in minoranza nei cinque anni precedenti) e si presenta alle elezioni con la lista “Nuovi Orizzonti” per un quarto mandato. Nel programma di, in particolare, l’attenzione alla sicurezza ed al rapporto con i vari gruppi e associazioni presenti sul territorio. “Abbiamo una serie di progetti in essere per quanto riguarda le barriere paramassi sulla strada che daporta a– spiega