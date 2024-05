Tutto sulla borsa più carismatica della stagione estiva

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Modelli che vanno e che vengono: seguire le tendenze borse diindiventa sempre più complicato. Fortunatamente, tra i passe-partoutPrimavera Estate 2024 torna un design molto apprezzato in passato, facile da reintegrare nel guardaroba e di cui innamorarsi nuovamente: lafrange. Cavalcando l’onda del trend western style, come quella boho chic, fa capolino nel guardaroba dimettendo tutti d’accordo. Sandali granchio: come abbinarli (e indossali) anche in città X Le recenti iterazioni si concentrano su materiali, forme e colori non convenzionali per creare pezzi davvero unici.