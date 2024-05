Tutto pronto per l’Infiorata Le opere di petali colorati invadono le strade del centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Più di venti artisti esporranno le lororealizzate con i fiori. E sarà un anno di passaggio per la nostra comunità: nel corso dell’evento saluteremo idealmente padre Alessandro Locatelli, che dal prossimo 9 giugno non sarà più parroco di Cerreto". Lo ha annunciato il presidente del consiglio pastorale Marco Mancini, presentando il programma 2024 del, che vedrà come di consueto ledi Cerreto riempirsi di composizioni artistiche floreali a coprire il manto stradale in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini. Un’edizione particolare anche per un altro motivo: proprio pochi giorni fa il Comune di Cerreto Guidi ha sottoscritto un protocollo d’intesa di durata quinquennale con i Comuni di Sinalunga, Fucecchio Massarosa, Barberino Tavarnelle, Pratovecchio Stia e Scarperia e San Piero nell’ambito di un progetto regionale volto proprio a preservare e a tramandare questa tradizione.