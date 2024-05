Tutto in una notte | Fabo prenditi la finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Per lala sfida che deciderà le sorti della semiplayoff di Serie B Nazionale è cominciata di fatto nella mattinata di ieri, quando la lunga marcia di Natali e compagni verso il ritorno in quel di Ruvo di Puglia per gara-5 ha preso il via dal PalaTerme. Quattro ore di autobus fino a Fiumicino, poi l’aereo verso Bari e il trasferimento nel tardo pomeriggio nella cittadina ruvese, dove questa sera alle 21 sul parquet del PalaColombo andrà in scena l’ultimo e decisivo confronto con la Tecnoswitch di coach Stefano Rajola, dal quale uscirà il nome di una delle due contendenti per il salto in Serie A2 per quanto riguarda il Tabellone A. Sull’aereo per la Puglia sono saliti anche Matej Radunic e Giorgio Sgobba, le due grandi incognite della vigilia in casa rossoblù.