Fonte : orizzontescuola di 29 mag 2024

. L'articolo Tutor del tirocinio per Scienze della Formazione Primaria: contingente di 375 esoneri per il 2024-2025 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. tilizzare presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria per i compiti tutoriali legati alle attività di tirocinio. L'articolo.

Tutor del tirocinio per Scienze della Formazione Primaria | contingente di 375 esoneri per il 2024-2025