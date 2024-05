Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

La ricerca presentata oggi e l’esperienza immersiva offrono la possibilità di costruire nuovi strumenti a supporto del percorso di cura e Takeda sarà al fianco di quanti vorranno collaborare per la loro realizzazione”. ilsensodelleparole. it ospita tutte le risorse narrative della campagna: il trailer dei mondi metaforici nel metaverso; il podcast in due serie, una dedicata ai significati di 6 delle parole del dizionario emozionale e l’altra che racconta esempi di dialogo tra oncologi, pazienti e caregiver in 6 specifiche patologie oncologiche; il dizionario emozionale, atlante delle 13 parole più utilizzate nella relazione di cura tra medico, paziente e caregiver; 6 libretti, in formato ‘millelire’, con le storie ispirate alle parole contenute nel dizionario.

Tumori da metafore in oncologia e dizionario emozionale un aiuto ai pazienti