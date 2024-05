Tsitsipas esplode contro il padre logorroico | Stai zitto!

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Chi segue il mondo del tennis conosce Stefanos, uno dei migliori tennisti in circolazione anche se un po’ discontinuo, e sicuramente conosce ilApostolos, una figura costante, ingombrate e quasi inquietante. Ildel tennista, che è anche il suo allenatore, ha il vizio di parlare costantemente e in modo quasidopo ogni punto, dando di volta in volta consigli al figlio, che non sempre gradisce questa “esuberanza” del-coach. Tra l’altro il greco dopo un lungo digiuno ha vinto il torneo di Montecarlo sulla terra rossa, anche se favorito da una clamorosa svista nella semifinaleSinner, e si presenta come uno degli outsider al prestigioso torneo del Roland Garros, uno dei 4 Slam, iniziato da pochi giorni.