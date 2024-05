Trump si avvicina il giorno del verdetto Show di De Niro fuori dall’aula | Tiranno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Siildel giudizio per Donaldnel caso pornostar: dopo le arringhe e la requisitoria a conclusione di oltre un mese di processo, oggi il giudice Juan Merchan darà le istruzioni alla giuria prima che si ritiri in camera di consiglio. Una decisione è attesa entro fine settimana. "Questo è untriste, unmolto pericoloso per l’America", ha avvisato il tycoon. A surriscaldare l’atmosfera ci ha pensato la campagna di Joe Biden, che ha organizzato una conferenza stampadal tribunale con Robert De, già ingaggiato in precedenza come voce di uno spot anti. L’attore ha attaccato il tycoon, definendolo "un" che "vuole seminare il caos" e "distruggere non solo il Paese ma il mondo", "una sorta di clown" tollerato da New York ma pericoloso come presidente.