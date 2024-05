Fonte : periodicodaily di 29 mag 2024

. (Adnkronos) – Donald Trump si sarebbe detto pronto a bombardare la Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina e la Cina in caso di invasione di Taiwan. lle dichiarazioni, anche iperboliche, che il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti sta facendo ai miliardari per convincerli.

Trump e la promessa choc | Pronto a bombardare Russia e Cina