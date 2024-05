Trovata a vagare in autostrada la ragazzina ritratta | Non sono stata abbandonata da mia madre

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 29 maggio 2024) No, non sarebbedallasul grande raccordo anulare, a Roma, dopo un cinque in latino (come lei stessa aveva raccontato). La ragazza di 16 anni soccorsa l'altro ieri, lunedì 27 maggio, da una pattuglia dei vigili urbani mentre si aggirava lungo la corsia d'emergenza.