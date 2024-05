Troncone Adr | Traffico aereo crescerà del 20% nella stagione estiva

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Lasta andando estremamente bene. Roma si conferma un mercato molto attrattivo e magnetico a livello globale. Stiamo ancora sperimentando una crescita notevole del 20%, rispetto alla scorsa, che era stata unadi grande successo. Siamo l?aeroporto in Europa che cresce di più, e questo testimonia ancora una volta la capacità di attrazione forte di Roma. Ci aspettiamo una crescita nel medio e lungo termine per la ripresa dei mercati emergenti, in particolare quelli asiatici. Un grande evento globale come il Giubileo del 2025 e ci aspettiamo delaggiuntivo. Difficile al momento fare le stime precise”. Lo sottolinea l?ad di Adr Marco, rispondendo alle domande dei cronisti sui dati delin vista dell?estate, a margine di un convegno di Eni sul carburante Saf.