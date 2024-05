Troise verso l’Arezzo Braglia piace al Campobasso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Consono in corso colloqui e confronti soddisfacenti per entrambi. Confido che si possa arrivare ad una definizione dell’accordo. Poi nel calcio si sa: fino a quando non ci sono le firme tutto può accadere". Ci va cauto Emanuele. Ma l’ex allenatore del Rimini ora è davvero a un passo dal diventare il nuovo tecnico del. Lo stesso direttore sportivo Cutolo, riferiscono dalla Toscana, è rimasto colpito positivamente dal faccia a faccia con l’ex tecnico del Rimini che risponde in pieno al profilo che il direttore sportivo del cavallino ha in testa per il successore di Indiani: giovane e in ascesa con fame e voglia di affermarsi, ma che al tempo stesso sappia lavorare con i giovani. La fumata bianca è attesa entro il fine settimana quando le parti si rivedranno.