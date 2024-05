Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Come si fa a vivere senza possedere gli altri? Come si fa a vivere in un modo che non cannibalizzi le vite degli altri, che non li riduca a mascotte, oggetti di fascino, semplici termini nella logica di una cultura dominante?”. È questa una delle domande, forse la più centrale, sottesa nel romanzo spiazzante e difficile da addomesticare di Teju Cole. ha al suo fulcro un fotografo e professore di Storia dell’arte a Cambridge di origine nigeriana, Tunde, che vive nel mondo elitario dell’Ivy League insieme alla moglie giapponese Sadako. I due, mentre stanno visitando un negozio di antiquariato nel Maine, trovano un copricapo di antilope dell’Africa occidentale, un manufatto di poco valore e dubbia provenienza originale che innesta in Tunde una riflessione sulla decolonizzazione.