Fonte : ilfattoquotidiano di 29 mag 2024

Due delle tre vittime erano in servizio alla Stazione Sagf di Madesimo, uno di quella di Sondrio. Articolo in aggiornamento Sul posto sono arrivati i carabinieri e il magistrato di turno della procura di Sondrio, guidata da Piero Basilone.

Tre giovani finanzieri del Soccorso Alpino morti durante un’esercitazione in Val Masino