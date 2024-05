Fonte : iltempo di 29 mag 2024

Sulla tragedia si è espresso Romano La Russa, assessore regionale Lombardia alla Protezione Civile: «Esprimo la mia sentita vicinanza e il mio cordoglio alle famiglie dei tre finanzieri che oggi hanno perso la vita durante un'esercitazione del Soccorso alpino in Val Masino. Giovani militari che hanno fatto del sacrificio e dell'impegno per gli altri il proprio principio ispiratore, mettendosi a disposizione della collettività per salvare vite e mettendo a rischio la propria, come purtroppo è accaduto in questo caso.

Tre finanzieri morti nel precipizio degli Asteroidi | l' esercitazione finisce in tragedia