Travolto in bicicletta dal furgone. Perde la vita un anziano ciclista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ancora una vittima della strada: non ce l’ha fatta l’ieri mattina intorno alle 8,30 da unin via Varese a Gallarate. Nicolò Carboni, 79 anni, era residente a poche centinaia di metri dal punto in cui è avvenuto l’incidente che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, gli operatori sanitari con ambulanza e automedica e gli agenti della polizia locale per i rilievi. Le condizioni dell’sono apparse subito gravissime a causa dei traumi multipli riportati dopo il violento impatto, quindi è stato trasportato al Circolo di Varese dove è avvenuto il decesso poco dopo l’arrivo. La polizia locale ha chiuso il tratto della strada, importante arteria di collegamento urbano, interessato dall’incidente, e ha raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica.