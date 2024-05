Fonte : liberoquotidiano di 29 mag 2024

Lo sottolinea l'ad di Adr, Marco Troncone, in occasione del convegno di Eni sul Saf, il nuovo carburante per il trasporto aereo. La transizione ambientale non può pregiudicare la connettività aerea che è un servizio essenziale per l'umanità. a che è fruttuoso con Eni, i policy maker nazionali e tutto.

Trasporto aereo Troncone Adr | Garantire disponibilità Saf aumentare produzione