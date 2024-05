Trasporto aereo Maugeri Eni | Noi scommettiamo sul futuro del Saf

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Nella sfida a soddisfare le esigenze di biojet, di Saf, l'Eni si propone come uno degli attori principali per aiutare e supportare. La domanda si svilupperà in modo importante grazie a questi obblighi emissivi: per l'Italia si parla di 350mila tonnellate, per l'Europa arriveremo a 2,3 milioni di tonnellate al 2030 e a crescere fino al 2050 e quindi ci dobbiamo preparare a soddisfare questa domanda e l'Eni ha scommesso sul Saf". Lo ha detto Maurizio, head of sustainable B2B Eni, nel suo intervento al convegno sul carburante Saf, organizzato da Eni, Enac e Adr. "Il settorecopre il 2-3% delle emissioni mondiali ma è un settore che non ha molti strumenti per decarbonizzare. L'elettrico è un qualcosa molto limitato per il settorese non a quello per i taxi volanti per tratti brevi, molto leggeri", ha spiegato il manager.