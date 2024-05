Trasporto aereo | Enac Eni e Adr insieme per decarbonizzazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Saf, decarbonizzare assieme il” è il tema della conferenza promossa da, Eni e Aeroporti di Roma con l?obiettivo di mettere a confronto istituzioni e aziende, enti e associazioni, per definire un percorso per la promozione dell?utilizzo dei Saf (Sustainable Aviation Fuel) e rafforzare il ruolo di advocacy verso le istituzioni italiane ed europee nel percorso didel. L?evento ha inteso proseguire il tracciato dell?iniziativa ‘The Pact for the decarbonisation of air transport: the Italian ecosystem for a roadmap to Net-Zero’ che ha avuto luogo in occasione della COP28 a Dubai e a cui hanno collaborato Eni,e Adr. Ladel settoreha già una roadmap: il Regolamento (Ue) 2023/2405 ?ReFuelEU Aviation? recentemente approvato stabilisce, infatti, che i fornitori di carburante per l?aviazione garantiscano che tutto il carburante messo a disposizione degli operatori aerei negli aeroporti dell?Unione Europea contenga quote minime di carburante sostenibile per l?aviazione (Saf) in quantità crescenti secondo la seguente traiettoria: 2% minimo di Saf dal 1°gennaio 2025 e un incremento della quota ogni cinque anni (6% dal 2030, 20% dal 2035, 34% dal 2040, 42% dal 2045) fino a raggiungere il 70% dal 2050.