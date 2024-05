Trasporto aereo Di Palma Enac | Saf è il futuro per vincere sfida decarbonizzazione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Bisognerà allargare la platea di prodotto Saf che potrà essere anche sostenuto economicamente dal pubblico" "Non è concorrenziale ma è il. Noi abbiamo fatto una battaglia molto importante a livello internazionale per affermare che allasi arriva con il biofuel, superando quel pregiudizio ideologico che in Europa aveva l’idea che si arriva alla .