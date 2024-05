Tragico schianto in moto Il conducente dell’auto patteggia I familiari di Arcolini parte civile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Poco più di un anno dopo ilincidente sul litorale a Marinella di Sarzana che è costato la vita al giovane Emanuele, di Carrara, schiantatosi contro un’auto mentre era in sella alla sua, si è concluso ieri l’iter giudiziario. Ivar Alessandroni, il pensionato di 83 anni di Luni che era alla guida, accusato di omicidio stradale, difeso dall’avvocato di fiducia Alessandro Silvestri hato un anno e sei mesi, con pena sospesa, davanti al giudice dell’udienza preliminare Marinella Acerbi. Ha avuto anche dieci mesi di sospensione della patente. Idella vittima si sono costituitiattraverso l’avvocato Francesco Righetti di Massa. L’incidente mortale era avvenuto l’8 maggio dello scorso anno in via Litoranea a Marinella, sulla strada che affianca gli stabilimenti balneari.