Tragico incidente in A1 | scontro tra auto e tir Due morti e un ferito

(Di mercoledì 29 maggio 2024)mortale a Figline Valdarno, sull’strada A1. Nellotrae tir ci sono duee un. L’impatto è avvenuto al km 328 sull’A1, dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord. Coinvolti mezzi pesanti evetture. Tra Valdarno e Incisa Reggello verso Firenze è stata disposta la chiusura del trattostradale, con code e disagi.Leggi anche: Schianto in moto, addio al re della pizza in California Le vittime dell’Sono almeno due le vittime, e unportato in ospedale. Le vittime sono due delle persone estratte dalle lamiere dei mezzi: per loro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Una terza persona ferita è stata trasportata in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi a Firenze.