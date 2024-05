Tragedia sul Brennero così è morto Edoardo Salatini I residenti | Ora basta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lucca, 29 maggio 2024 – Non si ferma il dolore per l’ennesima vittima di un incidente stradale in Lucchesia., 48 anni, ha perso la vita in un drammatico scontro un furgoncino Opel, mentre era a bordo della sua motocicletta Yamaha, successo nella serata di lunedì sul, a San Lorenzo a Vaccoli. A nulla è servita la disperata corsa del personale del 118, che ha provato a praticare sul corpo dell’uomo anche una manovra salvavita con il defibrillatore, per il 48enno non c’era più niente da fare. Troppo violento l’impatto, che lo ha scaraventato a metri di distanza. Partite le indagini delle forze dell’ordine, con Polizia e Municipale che da subito hanno iniziato i rilevi, cercando di ricostruire il drammatico impatto. Ancora da chiarire anche la corsa della moto, con una ricostruzione che vedrebbe i due mezzi percorrere la strada nello stesso senso.