Fonte : teleclubitalia di 29 mag 2024

È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 maggio, a San Giuseppe Vesuviano. San Giuseppe Vesuviano, perde il controllo dello scooter e muore a 17 anni Erano da poco trascorse le ore 17 quando i militari dell'arma sono intervenuti in via Croce Rossa per la […] L'articolo Tragedia nel napoletano, perde il controllo dello scooter e muore a 17 anni

Tragedia nel napoletano perde il controllo dello scooter e muore a 17 anni