Tragedia in Valtellina tre militari Gdf morti durante esercitazione in montagna

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 29 maggio 2024) (Adnkronos) –inoggi, dove tredella Guardia di Finanza sonoun'in parete nel territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Illesi altri due finanzieri che prendevano parte all'. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13. A quanto si apprende, gli interventi di soccorso sono tuttora in .