Tragedia in Valtellina tre militari della Gdf precipitano durante un’esercitazione in montagna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024)inoggi: tre giovanidel Soccorso alpinoGuardia di Finanza hanno perso la vita in un drammatico incidente in Val Masino di cui non si conoscono ancora i dettagli. I tredelle Fiamme Gialle sono mortiin parete nel territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Illesi altri due finanzieri che prendevano parte all’esercitazione. I tre sono precipitati dal precipizio degli Asteroidi. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 13.in: treGdf mortiinLe vittime avevano 32, 25 e 22 anni. Due di loro appartenevano alla Stazione Sagf di Madesimo, il terzo a quella di Sondrio. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e il magistrato di turnoProcura di Sondrio, diretta da Piero Basilone.