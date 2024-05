Fonte : teleclubitalia di 29 mag 2024

Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto ha travolto due uomini che viaggiavano a in bicicletta. . Tragedia in strada nel casertano, auto investe e uccide ciclista Uno dei due ciclisti è deceduto sul colpo mentre l'altro […]

