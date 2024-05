Tragedia in montagna chi sono i tre militari morti durante un’esercitazione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Dramma in Valtellina. Tre giovanidel soccorso alpino della Guardi di Finanza, vittime di un terribile incidente nel territorio del comune di Val Masino, in provincia di Sondrio. Si chiamavano Luca Piani, 33enne di Tirano, Simone Giacomelli, 24enne di Bormio e Alessandro Pozzi, 23enne di Santa Caterina Valfurva, sarebbero precipitati dal precipizio degli Asteroidi. Fatale. Con loro altri due finanzieri, rimasti illesi. Ancora da capire le cause, mentre arrivano messaggi di cordoglio. "Apprendo con dolore la notizia che riguarda tre finanzieri del Soccorso Alpino deceduti oggi in un drammatico incidente avvenuto nella zona di Val Masino, in provincia di Sondrio, mentre stavano effettuando una esercitazione.