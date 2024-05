Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione in studio Maria Barbara Taormina sul grande raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata interna per un incidente tra la cassa e la Bufalotta esiste in fila per ilpenso anche tra la roba Fiumicino e l’ardeatina lungo la carreggiata esterna file a tratti sulle tattoo Urbano della A24L’Aquila tra Togliatti e Tor Cervara in direzione fuorisulla tangenziale est e lunghe file a tratti tra di Francia via dei Campi Sportivi altre cose tra la Tiburtina e viale Castrense in direzione San Giovanniin coda sulla Salaria con rallentamenti per un incidente all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe e rallentamenti per incidente ancora su via Ostiense all’altezza del raccordo anulare in direzione ostia per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito