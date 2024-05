Traffico Roma del 29-05-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionein coda sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare con fili a tratti tra laFiumicino in via Tuscolana e code tra la cassa e la sala è ancora tra la Bufalotta 24L’Aquila in carreggiata interna file a tratti anche sul tratto Urbano della A24L’Aquila tra Tor Cervara i fiorentini verso la tangenziale est e quindi Lungo il Corso di Francia in via dei Campi Sportivi in direzione di San Giovanni è chiusa per un veicolo in fiamme la Prenestina all’altezza di viale Giovanni Battista Valente in verso il centro città aperta Invece è via della Magliana all’altezza di via del Trullo e dellaFiumicino sulla Colombo per un incidente sulla carreggiata laterale verso il centro all’altezza di via Riccardo boschiero ancora rallentamenti per incidente sulla via Ostiense all’altezza del raccordo anulare in direzione Ostia Lungotevere a Ripa Grande Siete in coda per un incidente in corrispondenza di Ponte Sublicio cambiando già un incidente fa rallentare ilin via Casal Boccone tra via Ojetti via Alda verso la Bufalotta e per un veicolo in panne disagi lungo via Bravetta all’altezza di via Dei feltreschi tornata regolare infine la linea ferroviariaVelletri per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito