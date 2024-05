Traffico Roma del 29-05-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità per la rottura di una condotta idrica all’altezza del civico 31 di via di Ponte Galeria ci sono delle deviazioni per le linee di bus da zero 23808 che percorrono via del Ponte Pisano via Fosso della Magliana via della Magliana al Flaminio invece potature a via Guido Reni Per quel che riguarda il trasporto pubblico è deviata la linea di bus 168 ci spostiamo in Prati dove sono in chiusura i lavori notturni di riqualificazione di via Terenzio via Boezio via Ovidio via Orazio e via Cicerone a seguire i cantieri interesseranno via Crescenzio In collaborazione con Luce Verde infomobilità