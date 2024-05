Traffico Roma del 29-05-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare in interna ancora ti va una riduzione di carreggiata in prossimità di via della Pisana in direzione Aurelia per un incidente precedenteè deviato sulla complanare inevitabili le ripercussioni con code a partire da via Casilina sulla stessa carreggiata perfile tra via di Settebagni Tiburtina in carreggiata esterna rallentamenti e code tra Katia e Pontina come tra Tiburtina sul tratto Urbano dellaL’Aquila si viaggia in coda da Tor Cervara sia in direzione della tangenziale che verso il trafficato nelle direzioni anche il viadotto della Magliana code da via Laurentina al Raccordo Anulare verso Fiumicino anche per un incidente mentre in direzione dell’Euro abbiamo file da via del Pescaccio sulla tangenzialee code da Tiburtina verso la galleria Giovanni XXIII è in direzione di San Giovanni abbiamo code tra Corso Francia via dei Campi Sportivi poi da via Prenestina viale Castrense per le consolari maggio su via Cassia code tra all’Olgiata e Tomba di Neronepenalizzato anche da un incidente su via formellese disagi su via Flaminia via Salaria rispettivamente in coda da Labaro a Corso Francia età di Villa Spada la tangenziale su via Pontina incolonnamenti da Castelno verso l’Eur la polizia locale Ci segnala incidente su via dei Prati Fiscali coda in direzione di via Salaria lo stesso su via di Porta Furba file per incidente nei pressi di via Tuscolana che informazioni su queste altre notizie potete consultare il sito