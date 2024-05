Tradizionale stage dell’Aiac a Cesenatico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non si finisce mai di imparare. Nella vita come nello sport, dove per vincere, ad ogni calcio d’inizio serve aggiungere sempre qualcosa in più, magari carpito dalle strategie dei migliori tecnici e adattato alle caratteristiche di squadre che lottano per inseguire traguardi il cui valore non si misura col prestigio dei trofei da alzare al cielo, ma con l’entusiasmo e la determinazione coi quali si suda per raggiungerli. Con questo spirito, domenica 26 e lunedì 27 maggio, a, si è tenuto ildi aggiornamento per tecnici organizzato dalla divisione romagnola, l’Associazione Italiana degli Allenatori di Calcio. Per l’occasione è stato confermato il programma ormai rodato dalle precedenti edizioni e che ha visto quattro allenatori professionisti avvicendarsi in altrettante sessioni di lezioni, teoriche in aula e pratiche sul campo, per la gioia e la soddisfazione dei quasi 50 stagisti giunti in Romagna da diverse parti d’Italia.