Fonte : vanityfair di 29 mag 2024

Il rapporto tra i Bennifer non è più quello di un tempo, conferma chi li conosce bene. Gli impegni di lavoro li tengono spesso lontani e quando sono insieme spesso non riescono a comunicare come dovrebbero. La decisione di allontanarsi è stata presa di comune accordo: è tempo di capire se salvare o meno.

Tra Jennifer Lopez e Ben Affleck la luna di miele è finita Le ragioni della crisi