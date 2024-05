Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

Su questo versante Tper ha anche operato per consolidare il ventaglio delle convenzioni che garantiscono circa 14. In termini contabili, operativi e di sostenibilità, il bilancio integrato rendiconta anche, con attenzione ai temi Esg (Environmental, Social, Governance) e agli obiettivi Sdg (Sustainable Development Goals), le attività dell?intero Gruppo Tper, che nel 2023 ha generato ricavi per 294 mln ed impiega stabilmente 2.

Tper nel 2023 raddoppiano gli investimenti grazie alla solidità di un esercizio positivo