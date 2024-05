Tour de France Sindaci ciclisti in avanscoperta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ad animare la politica deve esserci prima di tutto la passione. Per la cosa pubblica, d’accordo. Ma magari non solo. Così capita che tra il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e quello di Bagno di Romagna Marco Baccini, in mezzo finiscano un paio di biciclette, lo sport che entrambi hanno nel sangue e che in certi casi diventa un valore aggiunto. Come è successo domenica mattina, per esempio. Perché tra un mese lungo le strade della Romagna transiterà la carovana deldee allora servirà pure che un amministratore effettui un sopralluogo per verificare che ogni cosa sia al posto giusto. Magari pedalando, che a guardare dal finestrino di un’auto non sarebbe stata la stessa cosa. "Hai voglia a dire passione – scherza Gozzoli, peraltro reduce dalla partecipazione alla Nove Colli – domenica mattina alle 7 sono furtivamente uscito di casa, ho caricato la bici in auto e sono partito per Bagno di Romagna.