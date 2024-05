Torta di mele in padella | è altissima e soffice

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Esistono tantissime versioni dell’iconicadi. Tuttavia sono sicura che con quella scritta in questa pagina ti lascerò davvero senza parole. Infatti la ricetta delladi oggi prevede unadicotta inche è perfetta da mangiare in qualunque momento della giornata ed è golosissima e super, super morbida. Ebbene questadicotta innon è altro che un dolce sano e genuino che sembrerà cotto in un forno. Inoltre questo tipo di cottura non ti porterà via molto tempo e potrai mangiarla senza la paura di aver commesso un peccato di gola. Fidati di me: questo dolce lo ameranno grandi e piccini e potrai realizzarlo facilmente ogni volta che vorrai. Leggi qui sotto e scopri tutti i passaggi che devi fare per portare a tavola questo delizioso dolce.