Torta al succo d’arancia | bastano pochi minuti e 3 ingredienti

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un dolce cremoso che faccio per rendere appetitosa la frutta sia a grandi che a piccini è laal. Questo dolce lo preparo ined è perfetto da preparare durante le calde giornate che ci aspettano. Alla fine della pagina si può guardare la video-ricettaale preparazione. Questaè cremosa e leggera e la preparo in 5d’orologio. Piace anche ai più schizzinosi e fa venire l’acquolina in bocca a tutti gli ospiti. Per realizzarla mi servono solossimi. Glida usare sono solo 3 e sono: 100 gr di amido di mais 1 l didi arance già filtrate 30 gr di dolcificante stevia o in alternativa 60 gr di zucchero normale oppure di canna In più per decorare, se lo desidero, utilizzo 20 grammi di cocco grattugiato.