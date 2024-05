Torre del Greco | evade dai domiciliari arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024)deldai. La Polizia di Stato trae in arresto un 34enne per evasione domiciliare Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato didel, durante i servizi all'uopo predisposti, presso la rotonda d'Amato hanno controllato un uomo a bordo di un autocarro accertando che lo stesso, identificato per un 34enne napoletano, risultava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio. Pertanto, il prevenuto è stato tratto in arresto per evasione.