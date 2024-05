Tornano dagli Usa 600 opere d' arte trafugate per un valore di 60 milioni di euro 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI -a Roma 600d'rimpatriateStati Uniti d'America dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, con uneconomico complessivo stimato in circa 60di euro. Si tratta in prevalenza didi antiquariato, beni archivistici, numismatici e soprattutto archeologici del periodo che va dal IX secolo a.C. al II secolo d.C., oggetto di scavi clandestini nel Centro-Sud d'Italia e furti in chiese, musei e privati. Reperti riportati in Italia grazie a indagini dei militari dell'Arma per la Tutela Patrimonio Culturale con diverse procure nazionali, coadiuvate dal New York District Attorney's Office e dall'Homeland Security Investigations statunitense. Importante il contributo di una o strumento tecnologico, la "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti", che costituisce il più grande archivio al mondo di beni d'rubati, con informazioni su oltre 7di oggetti censiti, di cui 1.