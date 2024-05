Torna il Premio Estense i finalisti sono Stefanelli Scavo Costa e Fregona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ferrara, 29 maggio 2024 – Una superquartina come nelle migliori tradizioni. Ilgiornalisticoha reso noto ieri il suo primo importante verdetto con la scelta deidella ormai storica manifestazione tutta ferrarese che quest’anno festeggia i 60 anni vita. Il primo atto di questa ricorrenza – madrina naturalmente Confindustria Emilia Centro - si è svolto in una cornice davvero speciale, l’elegante e storica Casa Romei nell’antico centro città, e specificamente nel salone d’onore al primo piano con tanto di “grottesche” rinascimentali da ammirare a naso in su. Dunque la quartina. L’hanno spuntata Francescocon “Frontiera” ed. Mondadori, Nellocon “Le mani sulla guardia costiera” ed. Chiarelettere, Barbaracon “Love harder” ed.