Fonte : lanazione di 29 mag 2024

Istruttori ed educatori sportivi coinvolgeranno bambini, ragazzi e genitori nell’itinerante villaggio dello sport allestito per sperimentare diverse discipline sportive e partecipare alle varie attività ludiche. CSI in tour 40 tappe da aprile a ottobre 2024, coinvolge le istituzioni pubbliche e gli enti privati creando una sinergia affinché il progetto ideato per i bambini e ragazzi, possa essere condiviso e attivato gratuitamente nelle piazze di ogni città e paese, nei centri culturali, sportivi, parrocchiali, nelle scuole.

Torna il Csi on tour | il villaggio dello Sport arriva in piazza Vittorio Emanuele