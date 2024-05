Torna a Firenze Lgbtq+ e Sport | i diritti al centro

Fonte : lanazione di 29 mag 2024

La proposta era stata predisposta in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia, la lesbofobia e la bifobia del 17 maggio scorso. “L'Italia non ha firmato la proposta europea per la promozione delle politiche a favore della comunità Lgbtqia+ - ha detto Ceccantini -. Siamo convinti che i diritti delle persone non abbiano colore politico, anzi che dovrebbero essere tutelati come previsto dalla nostra Costituzione.

