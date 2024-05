Tom Holland | 10 cose che non sai sull’attore

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tomha conquistato Hollywood e i cuori del pubblico all’età di 21 anni. La sua carriera è appena cominciata, eppure tutti vogliono sapere di più su di lui. Come, ad esempio, di quella volta che era stato Billy Elliot. Cosa non sapete su Tom? Ecco dieci curiosità su di lui: Tom: film e carriera 1. Thomas Stanleyè nato in Inghilterra nel 1996. È figlio di una fotografa, Nicola Elizabeth Frost, e di un comico e attore, Dominic, ed è il più grande di quattro fratelli. Ha cominciato a ballare hip hop alla Nifty Feet Dance School di Wimbledon, a Londra, ed è stato scoperto dalla coreografa Lynne Page, durante un’esibizione della scuola ad un festival di danza nel 2006. Fu lei a mandarlo alle audizioni per Billy Elliot, dove Tomimpressionò il regista Stephen Daldry.