Tom Cruise | problemi con un sottomarino fanno slittare l’uscita di Mission | Impossible 8

(Di mercoledì 29 maggio 2024)di nome e di fatto. Le riprese dell’ottavo capitolo della saga sono state rallentate a causa del malfunzionamento di undel valore di 23 milioni di sterline. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il dispositivo adibito ad abbassare la struttura alta 120 piedi si è bloccato sotto il suo peso ed è stato necessario ripararlo. Le conseguenze? Il posticipo delle riprese di settimane e la lievitazione dei costi del progetto. Neanche il settimo capitolo della saga, Dead Reckoning Parte 1, era stato esente da ritardi, causati dallo sciopero degli scrittori di Hollywood.– Dead Reckoning – Parte 1, fonte: Eagle Picturesdel lungometraggio, inizialmente prevista per la prossima estate, era già stata posticipata a maggio 2025, ma ora, a causa di questi ulteriori, non si sa quando il prodotto potrà essere presentato in anteprima.